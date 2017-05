Maduro convoca Constituinte

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou ontem o decreto para a convocação de uma Assembleia Constituinte para reformar a estrutura jurídica do Estado. A ideia de reescrever a Constituição foi anunciada no dia 1º, em meio à onda de protestos e violência que deixou dezenas de mortos no país, e provocou críticas da oposição, que chama a ideia de “fraude” e “g...