Macron e Le Pen iniciam a campanha do 2º turno

Um dia após vencerem o primeiro turno das eleições francesas, o centrista Emmanuel Macron e a ultra direitista Marine Le Pen voltaram ontem à campanha, preparados para um calendário eleitoral apertado. Macron teve 24,01% dos votos, enquanto Le Pen recebeu 21,3%, cifras bastante próximas daquelas previstas pelas pesquisas de opinião da véspera. O instituto Ipsos previu 24% contra 22%.

O segundo turno será realizado em 7 de maio. Será a primeira vez na história moderna da França que os dois principais partidos não irão concorrer à Presidência. A disputa será travada entre o movimento independente Em Frente!, de Macron, e a sigla nacionalista Frente Nacional, de Le Pen.

Ambos tentarão retratar o rival como um representante do sistema, apesar de nenhum deles ser de fato um completo estranho à política. Mesmo nunca eleito a um cargo público, Macron foi ministro da Economia do atual governo socialista e já recebeu o apoio de diversas figuras tradicionais, como o candidato conservador François Fillon e o ex-premiê socialista Manuel Valls.

Ontem foi a vez do presidente da França, François Hollande, apoiar Macron, dizendo que a presença da extrema direita no segundo turno “é um risco para o país”. “O que está em jogo é a composição francesa, sua unidade”, afirmou.

Le Pen, por sua vez, vinculou Macron ao governo e aos partidos tradicionais. “Ele é parte da velha guarda da política francesa, que é de uma maneira ou outra responsável por onde estamos hoje”, disse na segunda.

Le Pen tampouco está totalmente fora do sistema. Ela é membro do Parlamento Europeu e representa a Frente Nacional -que herdou de seu pai, Jean-Marie Le Pen. A família está há décadas na política.

Calendário

A campanha terá um ápice em 1º de maio, com manifestações previstas. Sindicatos marcham ao redor do país. Macron e Le Pen devem ir às ruas angariar o apoio dos trabalhadores. No dia 3 de maio os candidatos comparecerão a um debate televisivo. É improvável que, dias antes do segundo turno, o debate transforme o resultado. Mas essa transmissão será seguida com ansiedade, e não apenas na França. ()