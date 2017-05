Macron diz que defenderá França e Europa em primeiro discurso após vitória

Em seu primeiro discurso após a vitória sobre a líder da extrema direita Marine Le Pen, Emmanuel Macron se comprometeu a defender a França e a Europa . Macron disse que uma nova página se abriu com seu triunfo nas eleições presidenciais e afirmou que espera que esse capítulo seja o da "esperança e o da confiança renovada". As informações são da Agência EFE.

O presidente eleito disse que a base de seu mandato será a "regeneração da vida pública". Além disso, ele garantiu que vai trabalhar para restabelecer os vínculos entre a Europa e os cidadãos franceses.

Segundo as primeiroas projeções dos institutos de pesquisa franceses, Macron venceu o segundo turno das eleições presidenciais com vantagem de 30 pontos percentuais sobre Le Pen. As projeções indicam que Macron teria obtido 65% dos votos contra 35% de Le Pen, com uma participação de 75% – um dos índices mais baixos da história das eleições no país.