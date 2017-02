México diz que não aceitará nova política de Trump

No dia marcado para o início das conversas sobre imigração e segurança entre EUA e México, o ministro das Relações Exteriores mexicano afirmou ontem que o país não aceitará a nova política imigratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Quero dizer enfaticamente que o governo do México e o povo mexicano não deve aceitar disposições impostas unilateralmente por um governo a outro”, disse Luis Videgaray.

O chanceler mexicano se referia à nova orientação da política de imigração do presidente Trump, que vai ampliar os alvos de deportações e pretende deixar imigrantes latino-americanos detidos em centros no México enquanto aguardam audiências.

“Não aceitaremos isso, porque não há nenhuma razão pela qual deveríamos, e porque não é do interesse do México”, concluiu Videgaray.

A declaração foi dada horas antes da chegada à Cidade do México do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, e do secretário de Segurança Doméstica, John Kelly, para conversas sobre imigração e segurança com o governo mexicano hoje e amanhã.

Os mexicanos temem que campos para deportados e refugiados venham a surgir ao longo da fronteira norte de seu país, por conta do plano do governo Trump de começar a deportar para o México todos os latino-americanos e pessoas de outras nacionalidades que tenham entrado ilegalmente nos EUA passando pelo México.