Médicos fazem 'selfie' em cirurgia e foto vira prova em processo após morte do paciente

O arquiteto Gino Pucciarelli, de 48 anos, foi submetido a um processo cirúrgico para curar sua apneia do sono e integrantes da equipe médica posaram para uma ‘selfie’ ao lado do recém-operado. Seria apenas uma foto descontraída comemorando o sucesso do processo cirúrgico, porém, 12 dias após ser liberado do hospital, o paciente faleceu.

O caso aconteceu no hospital Santa Maria della Misericorida, na cidade de Perugia. As informações são do Mail Online.

Os familiares do arquiteto buscaram advogados e entraram com processo contra o hospital. Entre a documentação judicial, está a foto tirada pela equipe médica. A unidade de saúde está sendo acusada por homicídio culposo, quando não há intensão de matar.

O homem ganhou alta no dia 4 de julho de 2016, mas sua condição de saúde piorou e voltou a ser internado sete dias depois. Gino morreu de complicações relacionadas à cirurgia no dia 16 de julho.