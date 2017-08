Mãe tranca filhos em carro como punição e crianças morrem por insolação

O resultado de uma perícia sobre a morte de duas crianças dentro de um carro em Weatherford, no estado do Texas, nos Estados Unidos, constatou que as vítimas não resistiram a um quadro de insolação. As informações foram divulgadas pela corporação da cidade nesta segunda-feira (7).

De acordo com o Mirror, a mãe, Cynthia Randolph, de 25 anos, prendeu seus dois filhos, Juliet, de dois anos e Cavanaugh, de um ano e quatro meses, dentro do veículo no último dia 26 de maio para "ensinar-lhes uma lição", após a filha mais velha se recusar a sair do automóvel no retorno de uma viagem.

Segundo a polícia de Weatherford, Cynthia, inicialmente, disse que os filhos haviam sumido e se trancado dentro do carro. Porém, ao ser pressionada por agentes da corporação, a mãe revelou os detalhes da tragédia. Depois de trancar as crianças, ela fumou um cigarro de maconha e adormeceu por cerca de três horas. Cynthia afirmou que pensava que os filhos conseguiriam sobreviver no veículo sozinhos.

A temperatura na cidade norte-americana no dia do crime chegou aos 35°C.