Mãe tortura bebê com um isqueiro após descobrir que o pai da criança estava com uma nova namorada

Uma mulher de 23 anos queimou o filho com um isqueiro após descobrir que o pai da criança estava com uma nova namorada. Jamelle Peterkin admitiu ter torturado o bebê enquanto ele estava preso na cadeirinha do carro e filmou tudo para enviar ao ex-namorado. O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos.

Uma tia da criança contou à polícia que a criminosa enviou 64 vídeos de abusos para o celular do pai de Jaiden. Nas imagens, é possível ver que a mulher enfiava um saco plástico na boca do bebê antes de amarra-lo com um nó na cabeça do menino. Em um momento, é possível ouvir a mãe dizendo ao filho: “Diga ao seu pai que é isso que acontece quando se brinca com as pessoas”.

Na semana passada, a polícia texana prendeu Jamelle Peterkin, que admitiu fazer os vídeos para mostrar ao seu ex. Segundo ela, "ele não se importava o suficiente" com a criança. O bebê está sob custódia da família da criminosa.