Mãe solteira se veste de homem para evento exclusivo aos pais na escola do filho

No Facebook, a postagem já tem mais de 200 mil curtidas e 100 mil compartilhamentos. Confira o relato completo:

"Quando eu me tornei mãe solteira, há mais de três anos, eu fiz uma promessa a mim mesma de que eu faria qualquer coisa que eu pudesse, mesmo que isso significasse sair da minha zona de conforto, para dar aos meus filhos uma vida 'normal' e com as mesmas experiências das outras crianças. Nós conquistamos muito. Viagens a sós, ensinar meu filho a brincar de pega-pega, matar insetos sem gritar, incontáveis memórias e uma vida normal. Mas quando meu filho, que estuda no jardim de infância, chegou em casa com um papel dizendo que haveria um dia de 'Pais e Doughnuts' meu coração ficou doente. Eu sentei ele numa cadeira e perguntei se ele gostaria que o pai fosse. Ele sorriu e respondeu que não. 'Eu quero que você vá. Você é minha mãe e meu pai', disse. Então essa manhã eu coloquei minha melhor roupa de pai, desenhei uma barba e fui ao café da manhã com meu filho. Eu estava com tanta vergonha, mas eu não conseguia não sorrir quando ele me apresentou aos amiguinhos dizendo 'Essa aqui é minha mãe, ela é também é meu pai por isso eu a trouxe'. Eu tentei o meu melhor para eles entenderem que eles eram amados, mas eu me pergunto se eu estou sendo bem sucedida. Quando eu saí da escola, ele correu, segurou no meu pescoço e sussurrou 'Mãe, eu sei que você sempre vai estar por aqui e vai fazer qualquer coisa por mim. Obrigada, eu te amo', e beijou minha bochecha e correu de volta. Eu espero que ele lembre desse dia porque eu nunca vou esquecer das suas palavras doces".