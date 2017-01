Mãe se nega a receber tratamento para câncer de mama por causa de dieta vegana

Uma britânica levantou novamente as discussões sobre os limites de dietas ao se negar receber tratamento para um câncer de mama tendo como justificativa sua opção por ser vegana. A mãe de quatro filhos alegou que irá se tratar apenas com alternativas oferecidas pelo veganismo.

Sarah Valentine, de 36 anos, descobriu o tumor no seio de direito em dezembro do ano passado. O sistema de saúde do Reino Unido a ofereceu a possibilidade de uma mastectomia (cirurgia de retirada da mama), lumpectomia (retirada parcial do seio afetado) e de radioterapia.

No entanto, segundo o jornal “Mirror”, a mulher disse que se trataria apenas com uma combinação de alimentos saudáveis, amêndoas e água purificada. Valentine defende também que o câncer tenha origem “emocional”.

O caso se tornou público após a mulher começar uma campanha na internet para encorajar as mulheres a se autoexaminarem e também optarem por vidas, consideradas por ela, mais saudáveis. Ela também tem pedido ajuda para continuar o tratamento com itens naturais.

A própria família de Valentine tem se posicionado contra a decisão e questionado se ela pode realmente se negar a receber tratamento considera adequado, principalmente, porque o caso pode ter influência na vida dos quatro filhos da mulher.

Ainda assim, ela afirma que tem comprado vitaminas, suplementos, óleos, castanhas e adquiriu recentemente um filtro de, aproximadamente, R$ 1,2 mil para purificar sua água. A partir de uma página na internet, ela pede doações para continuar a comprar os produtos veganos.