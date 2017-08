Mãe morre prensada em elevador de hospital logo após dar à luz

Uma mulher espanhola morreu depois de ter sido esmagada em um acidente envolvendo um elevador hospitalar. As informações são da BBC.

Rocío Cortés Núñez, de 25 anos, acabara de dar à luz no hospital de Nossa Senhora de Valme em Sevilha, na Espanha, quando o incidente ocorreu.

Um enfermeiro a levava de maca após a operação para o andar superior. Eles entraram no elevador, que emperrou. O enfermeiro então começou a retirar a maca com Rocío para eles pegarem o elevador ao lado. No entanto, quando Rocío estava com a metade do corpo para fora, o elevador começou a subir com as portas abertas, prensando o corpo dela no teto. Os bombeiros foram chamados para resgatá-la, mas ela já estava morta.

Rocío tem duas outras crianças, com quatro e cinco anos. Sua filha recém-nascida não estava com ela no momento do acidente e passa bem.

A família, que está processando o hospital, informou à mídia local que busca saber por que os sistemas de segurança falharam, afirmando que este acidente era difícil de acreditar.

A ministra regional da saúde, Marina Alvarez, abriu uma investigação, mas disse a jornalistas que o elevador passou nos testes de segurança no início deste mês. Ela chamou o acidente de "rápido, incomum e trágico".