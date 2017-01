Mãe mata filha de 5 anos e sorri para foto durante fichamento na cadeia

Uma mãe foi presa acusada de mutilar e esfaquear a própria filha e durante seu registro de prisão, a mulher esboçou um sorriso para as câmeras da polícia. Krystle Villanueva, de 24 anos foi acusada de esfaquear o sogro, Eustorgio Arellano-Uresti e assassinar Giovanna Larae Hernandez, de cinco anos, em sua casa na última quinta-feira (5). O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos.

O sogro disse à polícia que viu Krystle pegando uma faca e entrando no quarto, de acordo com KXAN. Ele contou ainda que ouviu a criança chorar antes da mãe voltar a cozinha e o apunhalá-lo nas costas e na testa.

Testemunhas contaram que viram a agressora perseguindo o sogro do lado de fora da casa com uma espingarda. Mais tarde, a polícia encontrou o corpo da criança mutilado no quarto.

O xerife Gary Cutle, responsável pelo caso disse que este é um dos piores casos que ele já viu. Segundo ele, Krystle Villanueva tem histórico de abuso de drogas e foi diagnosticada com bipolaridade, esquizofrenia e TDAH.