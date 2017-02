Mãe deixa cartões do Dia de Valentim para seus filhos antes de ser encontrada morta

Lisa Williams, de 31 anos, deixou a nota de amor junto com cinco barras de chocolate para cada uma de suas crianças antes de sair para a praia em Anglesey, no Reino Unido. Menos de uma hora antes de morrer no abrigo dos visitantes, Lisa postou uma foto do cartão. Ela escreveu: "Eu te amo com todo o meu coração galês... verei todos vocês, prometo."

Na mensagem, ela especificou qual barra de chocolate era para cada um e também deixou um colar para sua filha mais velha. "O colar é para você. Você tem idade suficiente para usá-lo. Amor Mamãe”, escreveu.

Um guarda de segurança encontrou o corpo da Sra. Williams em um abrigo público perto da praia de Newry, em Anglesey, no Reino Unido, no domingo à noite. A polícia não está tratando a morte como suspeita.

Poucas horas antes de desaparecer, Lisa postou uma mensagem no Facebook dizendo: "Todo mundo comete erros na vida, mas isso não significa que eles têm que pagar por eles o resto de sua vida. Às vezes as pessoas boas fazem más escolhas, não significa que elas são ruins. Significa que eles são humanos.”

Uma de suas crianças respondeu no Facebook escrevendo simplesmente: "Eu te amo mamãe, sinto saudades". Recentemente, Lisa teve tratamento médico e passou por uma histerectomia, remoção de parte ou da totalidade do útero.

Vizinhos disseram que também se separou recentemente de seu parceiro de nove anos. "Ela passou por um inferno e voltou, por diferentes razões”, contou um ex-vizinho. Dezenas de mensagens de familiares e amigos desolados foram deixadas na página do Facebook depois que a notícia da morte dela se espalhou