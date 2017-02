Mãe de quatro filhos descobre pela internet que o namorado é pedófilo

Mãe de quatro filhos, uma mulher ficou perplexa ao pesquisar o nome do namorado na internet e descobrir que ele é condenado por pedofilia.

O casal se conheceu em um jogo online e começaram a se encontrar. O pedófilo Robert Wynn, de 30 anos, frequentava a casa da namorada e frequentemente fazia piqueniques com a mulher e as crianças.

Robert Wynn foi condenado a 18 meses de prisão por nove crimes sexuais, incluindo abuso infantil e distribuição de fotos indecentes.

Na época, foram encontradas cerca de 30 fotografias pornográficas no celular do acusado, que foi condenado a 16 meses de prisão pelo conteúdo e por violar decisão judicial. O homem ainda era proibido de manter contato com menores de 16 anos.

O caso foi parar na Justiça.

Segundo o promotor Philip Evans, do tribunal da Inglaterra, a mulher informou que mesmo sem saber das acusações, nunca deixou os filhos a sós com o homem. As crianças foram interrogadas sobre o comportamento de Robert, mas elas não apontaram nada de anormal.