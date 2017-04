Lutador do UFC sofre ameaças depois de vender derrota, mas acabar vencendo

Mesmo com a intenção de perder, o lutador sul-coreano Tae Hyun Bang acabou vencendo, por pontos, a disputa contra o americano Leo Kuntz no UFC Fight Night 79, em Seul, em 2015.

No entanto, ele alegou ter vendido sua derrota a mafiosos que, agora, estariam fazendo ameaças contra Bang. O lutador, temendo por sua vida, decidiu então procurar a polícia de seu país, que está investigando o caso.

De acordo com agências de notícias da Coreia do Sul, Bang teria aceitado suborno de US$ 90 mil e, ainda, apostado metade do valor na vitória do adversário.

Leo Kuntz, contou em entrevista ao site MMA Fighting, que não percebeu nada de diferente ao longo da luta. "Para mim, ele não estava lutando como alguém que queria perder. Não acho que ele percebeu que ganhou a luta até que acabou. Eles anunciam a decisão dividida, levantam as mãos e ele estava chocado", afirmou o norte-americano.