Lutador de 20 anos morre ao tentar perder 3kg em um dia

Um lutador de Muay Thai de 20 anos morreu no último domingo (26), ao tentar perder 3 kg para bater o peso de uma competição que aconteceria a noite.

O escocês Jordan Coe estava com 64 kg quando precisava estar pesando 61 kg. Desesperado, o lutador vestiu casacos e decidiu correr. A temperatura da cidade tailandesa era de aproximadamente 36°.

De acordo com o site Bangkok Post, durante o exercício, Jordan Coe começou a passar mal e não conseguiu se recuperar, falecendo em seguida.

O antigo técnico do escocês, Craig Floan, disse que um golpe de calor acabou com a vida do jovem atleta.

Jordan Coe, conhecido como Deachkalek, morava na Tailândia há três anos e enfrentaria o lutador do Camboja, Khon Bola.

No último dia 23 de março, o lutador tinha publicado em sua página no Facebook um texto onde dizia que estava seguindo seus sonhos e agradeceu a equipe, a família, os amigos e os fãs por ajudá-lo nessa jornada. “Cada dia aprendo mais e mais. Agradeço à minha equipe, família, amigos e fãs que estão sempre me ajudando. Eu recomendo a todos seguir o seu sonho. Não importa qual seja”.