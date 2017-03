London Eye é fechada com turistas a bordo após ataque terrorista em Londres

Uma das principais atrações turísticas de Londres, a enorme roda gigante "London Eye" foi fechada com os turistas a bordo depois do ataque terrorista em frente ao Parlamento britânico.



Em sua conta no Twitter, a equipe da atração turística informou que a medida foi tomada por precaução e que mais tarde as pessoas foram retiradas com segurança.



A "London Eye" foi fechada ao público e por enquanto não há previsão de reabertura.



Até o momento sabe-se que uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Um policial foi esfaqueado em frente ao Parlamento e um carro teria atingido pelo menos 5 pessoas na ponte de Westminster. Além disso, houve relatos de tiros.