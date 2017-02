Lembra da notícia do fim do mundo? Está previsto para acontecer essa semana; o que você vai fazer?

De acordo com o cientista russo Dyomin Damir Zakharovich, da Nasa, o mundo deve acabar nesta quinta-feira (16). Isso porque, segundo ele, o ‘2016 WF9’, corpo celeste, monitorado pela agência espacial americana, de um quilômetro de diâmetro está em rota de colisão com o planeta.

A Nasa confirma que ele está se aproximando da Terra, mas nega que haja ameaça, já que o asteroide vai passar a 51 milhões de quilômetros de distância do nosso planeta.

Os internautas estão comentando com um certo humor sobre essa possibilidade. Veja abaixo:

16 de fevereiro. Antes do carnaval porém depois da fatura do cartão. É o fim do mundo mesmo.