Ladrões tentam assaltar bar que recebia uma festa de policiais

Dois assaltantes armados tentaram assaltar um bar que recebia uma festa de policiais. A tentativa, claro, não poderia ter dado mais errado.

Os oficiais estavam comemorando a aposentadoria de um sargento no Monaghan's Pub, em Woodlawn, nos Estados Unidos, quando Joseph McInnis III, de 21, e Tyree McCoy, de 22, entraram no local às 5:30 da manhã da última terça-feira (29). As informações são do jornal Baltimore Sun.

Assim que eles anunciaram o assalto, os policiais prenderam os suspeitos. Ambos enfrentam acusações de assalto à mão armada, roubo e delitos.

O dono do bar contou ainda à publicação que achou estranho os jovens terem tentado assaltar o local, uma vez que a delegacia também fica do outro lado da rua.