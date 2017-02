Ladrão fica preso em porta de ônibus após assalto

Um motorista de ônibus conseguiu prender um ladrão na porta traseira do veículo e levá-lo até à delegacia. Segundo informações do jornal El Espectador, o homem teria roubado os passageiros no bairro de Villa Hermosa de Ciudad Bolívar, em Bogotá (Colômbia), mas ao tentar descer do coletivo, o motorista conseguiu fechar a porta do veículo e prender as pernas do suspeito, que ficou com metade do corpo dentro do ônibus e metade fora.

Apesar de toda a cena, o suspeito acabou solto já que a vítima não prestou queixa. À "Caracol Notícias", o comandante da polícia local, coronel Diego Vásquez, afirmou que a atitude do motorista mostra "apoio ao trabalho das autoridades".

Um vídeo registrando o episódio se tornou viral nas redes sociais. Assista: