Líderes europeus saúdam vitória de primeiro-ministro

Líderes europeus se disseram satisfeitos ontem com o resultado eleitoral na Holanda, onde o partido do primeiro-ministro Mark Rutte chegou em primeiro lugar, impedindo assim a emergência do líder anti-islâmico Geert Wilders. Em um pleito tido como termômetro do sentimento nacionalista e xenófobo no continente, o partido de Rutte recebeu 33 assentos, três a menos ...