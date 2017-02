Líderes do Estado Islâmico são atingidos em ataque no Iraque

A Força Aérea do Iraque realizou um ataque contra uma casa onde Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, poderia estar reunido com outros comandantes, disseram os militares iraquianos ontem, sem deixar claro se ele havia sido atingido. Num comunicado, eles disseram que aviões F-16 do Iraque atacaram a casa no oeste do país no sábado (11). Foram divulgados 13 nom...