Líderes da UE adotam de forma unânime as diretrizes para Brexit

Os líderes dos países-membros da União Europeia (UE), com a exceção do Reino Unido, aprovaram ontem em Bruxelas, de forma unânime, as diretrizes para negociar a saída dos britânicos do bloco comunitário, disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. A informação é da Agência EFE. “As diretrizes foram adotadas unanimemente. O mandato político firme e claro d...