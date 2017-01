Justiça declara ilegal direção do Legislativo na Venezuela

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), instância máxima do Judiciário da Venezuela, declarou como ilegais a nova mesa diretora da Assembleia Nacional, dominada pela oposição, e todas as suas decisões. Dentre as medidas sem efeito, estão a declaração de abandono de cargo do presidente Nicolás Maduro, aprovada na última segunda (9), que a Suprema Corte já havia declar...