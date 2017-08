‘Jovens são a esperança’, diz Papa no 'Dia da Juventude

Em ocasião ao Dia Internacional da Juventude, promovido pela Organização das Nações Unidas, o papa Francisco afirmou neste sábado (12) que os jovens são a "esperança da Igreja".



Em uma mensagem no Twitter, o Pontífice também pediu para que todos se mobilizem para participar do Sínodo dos Bispos dedicado à juventude e ao "discernimento vocacional".



"Queridos jovens, vocês são a esperança da Igreja. Como sonham com o futuro de vocês? Participem do #Sínodo18!", escreveu Francisco pedindo para os jovens responderem um questionário.



Neste ano, o Sínodo dos Bispos será realizado em outubro. Seu tema "expressa a solicitude da Igreja em relação aos jovens" e tem como objetivo acompanhar os mais novos em seu "caminho existencial rumo à maturidade, a fim de que, por meio de um processo de discernimento, possam descobrir seu projeto de vida e realizá-lo com alegria".

Criado por uma resolução da ONU, em 1999, o Dia Internacional da Juventude é comemorado anualmente no dia 12 de agosto.

