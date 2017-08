Jovens morrem em acidente de carro um dia após terem se casado

Um jovem casal morreu um dia depois de terem se casado. Austin Wesson e Rebekah Bouma, de apenas 19 anos, sofreram um acidente de carro no último sábado (5), próximo à cidade de Clearwater, no Kansas, Estados Unidos.

De acordo com a polícia local, as causas do acidente estão sendo investigadas. Austin era o motorista e morreu na hora. Rebekah chegou a ser levada ao hospital, mas morreu dois dias depois.

Rachel Bouma, mãe da jovem, comunicou sua morte por meio de um comunicado no Facebook.

"Ela foi ao encontro de Deus que amava tão profundamente e com tanta alegria e ela está com seu marido de apenas um dia, Austin Wesson, quem ela amava com todo o coração. Nós agradecemos a Deus que eles estejam juntos enquanto lamentamos sua perda de forma tão profunda. Por favor, mantenha ambas nossas famílias em suas orações", escreveu a mãe de Rebekah na rede social.