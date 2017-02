Jovem perde memória e se apaixona de novo pelo namorado

Assim como no filme "Como Se Fosse a Primeira Vez", em que Henry Roth (Adam Sandler) precisa reconquistar sua amada Lucy Whitmore (Drew Barrymore) todos os dias, já que ela sofre de perda de memória recente, o namorado da jovem Jessica Sharman, de 20 anos, teve que fazer de tudo para que ela se apaixonasse por ele novamente.

Em 2010, Jessica foi diagnosticada com epilepsia no lobo frontal. Seis anos depois, indo para o trabalho de Tunbridge Wells, Kent, para Londres, ela sofreu uma série de convulsões e acabou perdendo a memória, não conseguindo reconhecer o namorado, Rich Rich, de 25 anos, e nem mesmo os pais, Lisa e Gary. As informações são do "The Sun”.

Para conquistar a namorada, Rich a levou ao suposto parque favorito do casal e contou coisas que os dois viveram juntos. "Eu não me lembro da primeira vez que me apaixonei por Rich, mas eu me lembro da segunda", contou.

A jovem ainda não recuperou a memória e, segundo os médicos, há 50% de chances de falhar novamente, mas Jessica está confiante no relacionamento: "Rich foi capaz de me fazer apaixonar por ele duas vezes - então eu sei que ele poderia fazer isso de novo."