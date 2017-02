Jovem morre após tentar fazer selfie beijando uma cobra

Um jovem que fazia trabalho voluntário na captura de cobras morreu após ser picado por uma espécie venenosa, enquanto tentava tirar uma foto beijando o animal. As informações são do jornal Tribune India.

O voluntário Mhatre foi chamado por moradores para retirar uma cobra que estava em uma área residencial da cidade de Mumbai, na Índia. O jovem era conhecido por ter capturado mais em cem desses animais.

Depois de cumprir a missão, o rapaz tentou tirar uma foto com o animal. Não era a primeira vez que ele fazia isso, mas, dessa vez o bicho reagiu e o picou na região do tórax. A vítima chegou a ser levada para um hospital da cidade, onde ficou em tratamento durante cinco dias, mas faleceu no último domingo (5).

A morte de Mhatre fez com que ativistas fizessem um apelo, para que as autoridades aconselhem os voluntários que trabalham com esses animais a não tentarem manobras perigosas.