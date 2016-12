Jovem de 20 anos é forçado a comer fezes de gato antes de ser espancado até a morte

Um homem foi forçado a comer fezes de gato antes de ser espancado até a morte — e tudo foi gravado no Snapchat. Delvin Mendoza-Chaparro, de 20 anos, morreu no dia 19 de dezembro e três pessoas, sendo dois irmãos e uma mulher, foram acusadas do assassinato.

Segundo as autoridades, os criminosos, além de forçarem a vítima a comer fezes, também chegaram a urinar em cima dele. Devin Katzfey, de 20 anos, seu irmão Branden Katzfey, de 19, e Sarah Zakzesky, 20, teriam revezado no espancamento de Delvin. O crime ocorreu em Milwaukee, nos Estados Unidos.

A vítima foi mais tarde encontrada em um beco com sua calça puxada para baixo, sem sapatos e sem meias. Aos oficiais, Sarah contou que os quatro haviam fumado maconha em seu apartamento quando Devin acusou a vítima de roubar um cachimbo e outras coisas.

Ela disse que Devin então arrastou Delvin para a cozinha e começou a bater nele, e que ela o socou e chutou algumas vezes. Os investigadores também encontraram três vídeos curtos e perturbadores postados no Snapchat da vítima.

O primeiro o mostrou deitado no chão, gravemente ferido, mas aparentemente ainda vivo. Em um segundo clipe, a vítima está deitada perto de uma porta enquanto a pessoa que filma diz: “É isso que acontece quando você tenta roubar”.