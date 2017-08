Jovem de 18 anos inicia ‘vaquinha’ para cirurgia após descobrir que não tem vagina

Kaylee Moats é uma jovem americana que, aos 18 anos (hoje ela tem 22), descobriu que nasceu sem vagina. Ela foi diagnosticada com a síndrome de Rokitansky – que causa a inexistência ou uma má formação do órgão sexual e atinge uma a cada 5 mil mulheres no mundo – e decidiu fazer uma cirurgia que constrói uma abertura vaginal em seu corpo.

O procedimento, no entanto, custa 15 mil dólares (cerca de R$48 mil) e, para realizar seu objetivo, Kaylee abriu uma “vaquinha” online – até o momento, ela já conseguiu arrecadar mais de R$ 12 mil.

Kaylee teve a cirurgia negada pelo seu plano de saúde e por isso decidiu pedir ajuda. Ela descobriu sobre a síndrome depois de ir ao médico por causa da ausência da menstruação aos 18 anos. A jovem não tem útero, colo do útero e nem a abertura vaginal, mas sua vulva se desenvolveu normalmente (o que fez com que ela não desconfiasse de nada até então).

"Meu próximo passo é fazer essa cirurgia de reconstrução vaginal. Assim eu posso estar apta a fazer relações sexuais com meu futuro marido ou mulher", concluiu a jovem.