Italianos abandonam bloco eurocético e acalmam mercado

O partido populista italiano Movimento 5 Estrelas decidiu separar-se do grupo eurocético no Parlamento Europeu, em uma decisão que pode acalmar os mercados após uma sucessão de atritos no país. O comediante Beppe Grillo, que lidera o movimento antissistema, havia pedido que os membros votassem em um referendo on-line para decidir a ruptura. A consulta foi encerrada no iní...