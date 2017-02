Israel pede que Reino Unido adote sanções

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exortou as “nações responsáveis” a também adotarem novas sanções contra o Irã ontem durante uma visita a Londres, mas o Reino Unido defendeu o acordo nuclear firmado entre grandes potências e Teerã.Antes das conversas com a primeira-ministra britânica, Theresa May, Netanyahu disse que outros países deveriam seguir a imposi...