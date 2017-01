Irmãs chamam a atenção por caso raro de gêmeas de cores diferentes

Duas gêmeas nasceram com tons de peles diferentes e estão chamando atenção nas redes sociais e entre os moradores da cidade de Illinions, nos Estados Unidos. As irmãs Kalani e Jarani têm nove meses. Enquanto Kalani herdou a cor clara da sua mãe e olhos azuis, Jarani tem a pele negra do pai e olhos castanhos.

“No início, quando elas nasceram, eu queria acreditar, mas é tão raro que eu não achei que isso aconteceria com meus gêmeos! Mas com certeza elas são gêmeas birraciais”, disse a mãe das meninas para a rede de TV “KHQA”.



De acordo com especialistas, a chance de gêmeos nascerem com a cor da pele diferente é de um em cada 500.