Incêndios florestais deixam seis mortos no Chile

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, decretou estado de emergência ante os piores incêndios florestais da história do país, que deixam seis mortos e 12 feridos. Está mantido o estado de exceção constitucional para as províncias de O’Higgins, Maule e Valparaíso. Nesta quarta-feira (25), focos de incêndio também avançaram na província do Bío-Bío, ao sul do M...