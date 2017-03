Imigrante que trabalhou na campanha de Donald Trump é preso e pode ser deportado

O mexicano Juan Carlos Hernández Pacheco, que trabalhou na eleição para presidente dos Estados Unidos apoiando Donald Trump, foi preso por agentes de imigração e pode ser deportado do país, segundo o jornal "New York Times" e a emissora de TV "CNN". O homem vive há mais de uma década ilegalmente no país.

Hernández, de 38 anos, foi preso no dia 9 de fevereiro e levado para um centro de detenção. Como tem duas condenações por dirigir bêbado, o que o incluí em uma lista com prioridade alta para ser deportado.

O imigrante mexicano é gerente de um restaurante e vive em West Frankfort, uma pequena cidade de pouco mais de 8 mil habitantes no estado de Illinois.

Segundo o jornal "New York Times", Hernández tem grande prestígio na cidade, tanto que o prefeito Tom Jordan saiu em sua defesa para que não seja deportado.

Várias outras cartas pedindo a liberação do imigrante mexicano foram enviadas às autoridades imigratórias. Richard Glodich, diretor atlético de uma escola local, disse que é favor da reforma imigratória, mas desta vez os agentes prenderam um "homem bom".

Hernández é casado com uma americana e tem três filhos nascidos nos país norte americano.