Imagem do assassino do embaixador russo ganha World Press Photo

A imagem do assassino do embaixador russo na Turquia segundos após os disparos, fotografada pelo turco Burhan Ozbilici, ganhou nesta segunda-feira (13) o prêmio internacional World Press Photo.

A foto mostra Mevlut Mert Altintas gritando com um dedo para o alto e uma pistola na outra mão, enquanto o diplomata Andrei Karlov aparece ao chão ao seu lado.

Karlov morreu após ser baleado durante a abertura de uma exposição de fotos em uma galeria na capital turca, em dezembro. O atirador entrou na galeria dizendo ser policial.

Após disparar, ele gritou em turco: "Não esqueçam Aleppo! Não esqueçam a Síria!".

Os juízes do World Press Photo levaram em consideração a coragem de Ozbilici, da agência Associated Press (AP), que fez as imagens em um momento de tensão.