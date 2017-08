Idoso constrói piscina para vizinhos para superar morte de esposa

Para superar a morte de sua esposa, com quem era casado há 66 anos, um idoso norte-americano construiu uma piscina no quintal de sua residência com o objetivo de manter a casa cheia de crianças da vizinhança.

O juiz aposentado Keith Davison, de 94 anos, é morador da cidade de Morris, em Minnesota, e perdeu a mulher no ano passado, vítima de um câncer. A iniciativa foi tomada para amenizar a dor de sua solidão. "Ninguém imagina como é passar por isso", disse o idoso a rede de TV local "Kare 11".

"Eu tive uma vida de conto de fada e depois que minha mulher morreu isso acabou. Eu chorei muito, porque é assim que as coisas são, ela não estava mais por aqui. Agora não estou mais sentado sozinho olhando para as paredes. O que mais eu poderia pensar que traria um monte de crianças para a minha casa todas as tarde", acrescentou ele.

A decisão deixou os vizinhos surpresos, já que não acreditaram quando Davison contou sobre a ideia. A construção da piscina custou 20 mil dólares. A cidade não possuía nenhuma piscina pública para uso de crianças.