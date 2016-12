Idoso é internado com pressão alta e desidratação após dirigir 1.400 km em busca de loja

Um homem de 89 anos, dirigiu por 1.400 km entre o Estado da Filadélfia, onde mora, e o Alabama, ambos nos Estados Unidos, mas na verdade, ele só queria sair de casa e ir até uma loja.

Jody Tarbutton descobriu na última segunda-feira (19), que estava na cidade de Haleyville, quando questionou policiais, que levaram o idoso até uma delegacia e descobriram que ele estava desaparecido há dois dias. Os policiais acreditam que ele tenha se perdido por causa do mau tempo.

Após a família ser avisada da situação, o homem foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado com pressão alta e desidratação. A filha de Jody encontrou com ele no centro médico e eles devem voltar para casa de avião. Os familiares ainda estudam como levar o carro do idoso para a Pensilvânia.