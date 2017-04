Idosa de 116 anos tem cartão recusado em banco por ser “velha demais”

Maria Felix, de 116 anos, teve um cartão de banco recusado por ter sido considerada por um gerente do banco Citibanamex “velha demais” para usufruir do serviço. “Eles me disseram que o limite de idade era 110 anos”, afirmou Maria, ao jornal The Guardian. O caso ocorreu no México.

A mexicana, que precisava do cartão para receber o beneficio mensal da aposentadoria, ficou sem acesso ao apoio financeiro durante três meses e a polêmica envolveu até Miguel Castro Reynoso, o atual secretário de Desenvolvimento do Estado de Jalisco, no México.

Castro deu declarações públicas sobre o caso e avaliou a situação como absurda. Ele também foi pessoalmente entregar um cheque à idosa, junto com um pedido de desculpas.

O banco Citibanamex também se pronunciou em um comunicado oficial e colocou a culpa no sistema operacional utilizado pelo grupo. De acordo com o texto, “a idade de Maria excedeu os ‘limites de calibração’ de seu sistema e o banco seguia tentando obter o cartão para a idosa o mais rápido possível”.

Maria Félix completará 117 anos em julho, de acordo com sua Certidão de Nascimento. Ela diz que ficou órfã aos sete anos e que sua idade faz dela uma das pessoas mais velhas do mundo.