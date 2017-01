Icônica bola de cristal da Times Square dá as boas-vindas a 2017; assista ao vídeo

Centenas de milhares de pessoas celebraram neste domingo a chegada de 2017 na emblemática Times Square e presenciaram o descenso da famosa bola de cristal do alto do Edifício One, nos segundos que antecederam o término de 2016.

A bola, de mais de 5 toneladas e composta de 2.688 triângulos de cristal, desceu iluminada com suas luzes ecológicas de cores vermelha, azul, verde e branca, criando assim um impressionante caleidoscópio.

O público reunido na praça, vestido com coloridas cachecóis vermelhas, gorros e balões com fitas douradas, cantou e aplaudiu a chegada do novo ano na 'Big Apple' entre uma chuva de mais de 1,3 mil quilos de confetes e fogos de artifício.

Performances de artistas como Mariah Carey e Gloria Estefan amenizaram a espera do público, que grande parte ficou em pé durante mais de seis horas, com baixas temperaturas e sem poder se movimentar direito.

A cantora americana Rachel Platten foi a encarregada de interpretar, pouco antes da meia-noite, a canção "Imagine", de John Lennon, atuação que antecedeu a queda da bola.

Este ano o convidado especial foi o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que, ao lado do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, ativou o botão Waterford Crystal que fez descer a bola um minuto antes da meia-noite.

Como já é tradição, também não faltou o "beijo da meia-noite" que os casais dão logo após a meia-noite, um ritual de amor que, segundo os supersticiosos, evita 365 dias de solidão.

As comemorações foram acompanhadas por medidas de segurança rigorosas, com registros em todos os pontos de entrada e forças especiais antiterroristas espalhadas pela região. No total, 7 mil agentes participaram da segurança.

