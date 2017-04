Homem vai ao mercado comprar iogurte e encontra cobra de 3,5 m no refrigerador

Um homem fazia compras na última sexta-feira (7) em um supermercado quando se deparou com uma cobra píton em um dos refrigeradores. As informações são do site de notícias sul-africano News 24.

O cliente abriu um dos freezes do estabelecimento para pegar um iogurte e levou ao susto ao perceber o animal de 3,5 m ao lado da mercadoria.

O gerente do comércio disse que nos fundos do prédio em Mpumalanga, tem muitos arbustos e acredita que as cobras vivam lá.

Após o susto, um especialista na captura de animais foi acionado. Segundo ele, a baixa temperatura da geladeira levou a serpente a entrar em um estado de hibernação e por isso ela não atacou o cliente.

Quando hibernam, as cobras podem demorar até 48 horas para voltarem ao normal.

O especialista ainda explicou que a espécia capturada não é venenosa, mas mata suas presas se enrolando nelas e depois as engole inteiras, lentamente.