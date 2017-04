Homem tentar agredir adolescente de 14 anos e é surpreendido com um soco no rosto; veja vídeo 🎥

Um vídeo que esta sendo compartilhado nas redes sociais mostra uma discussão entre um homem e um adolescente de 14 anos em um parque Willenhall, nos Estados Unidos. O homem é pai de outro menino e tenta dar um soco no garoto, que rapidamente reage e soca o rosto do agressor.

Nas imagens é possível ver que o homem aparenta ter mais que o dobro da idade do adolescente. A reação inesperada e eficiente do garoto deixa o homem envergonhado.

Segundo informações do site Mirror, o adolescente corajoso se chama Connor Jackson. Naquele dia, estava com seu irmão mais novo quando o homem foi em sua direção, gritando e fazendo ameaças. Acredita-se que o incidente começou quando seu irmão de 12 anos brigou com outra criança sobre o uso de uma scooter.

O pai de Connor, disse que está muito orgulhoso do filho. "Ele se levantou e colocou aquele valentão no seu lugar”, relembrou. O adolescente treina artes marciais em uma academia. "Sem o treinamento, a história poderia ter acabado mal. Ele poderia estar muito machucado. É assustador pensar que um homem adulto age dessa forma”, afirmou o pai.

Policiais foram acionados para registrar a ocorrência, mas Connor não quis dar queixa.

A briga foi registrada por outros garotos que estavam no local. O vídeo está no canal WWV News do Youtube, assista: