Homem tenta atingir pessoas com carro em rua da Bélgica

As autoridades da Bélgica divulgaram que a segurança no porto da Antuérpia foi aumentada após um carro suspeito em alta velocidade ter passado por uma rua movimentada da cidade, forçando os pedestres a correr e fugir.



O carro foi parado no porto e o homem dentro do veículo foi detido. Ainda não se sabe quais eram as intenções do responsável O primeiro-ministro belga, Charles Michel afirmou que "permanecemos vigilantes. Nossos serviços de segurança fizeram um ótimo trabalho".



Os incidentes ocorreram um dia após o país prestar homenagem aos ataques que ocorreram em Bruxelas há um ano, que mataram 32 pessoas.