Homem sangra até a morte por esfaqueamento enquanto as pessoas faziam vídeos do ocorrido

Um homem esfaqueado várias vezes sangrou até morrer enquanto as pessoas gravavam a cena em seus telefones em vez de ajudar. As informações são do Independent.

Akbar Ali estava com duas facas alojadas dentro de suas costelas e sangrando fortemente no lado de uma estrada em Deli, na Índia, enquanto pedia desesperadamente aos transeuntes por água. Muitos que passaram por ali, no entanto, optaram por só observar a cena e não ajudar.

O jovem de 25 anos teria sido esfaqueado após ser atacado por pelo menos dois homens e morreu devido aos seus ferimentos depois de ser levado para o hospital.

"Ele continuou lutando até o último suspiro. Ele tirou uma faca da costela, mas não conseguiu tirar a outra. Ele pediu ajuda a eles (a multidão), mas eles escolheram fazer vídeos do meu irmão”, disse Najare Imam, o irmão da vítima, ao Indian Express.

Duas pessoas, Mohd Shubhan, um soldador, e Mohd Afzal, um pintor, foram presos em conexão com a morte.

Najare negou que seu irmão era um criminoso e disse que ele foi atacado por ter um caso com a mulher de um dos acusados ​​há alguns anos. A polícia ainda não encontrou qualquer registro criminal contra a vítima e a investigação continua.