Homem quebra a coluna durante exercício de levantamento de peso; veja vídeo

Câmeras de segurança de um ginásio na China registraram o momento em que um homem tenta levantar uma barra com grande quantidade de peso e quebra a coluna. As imagens são fortes.

A estrutura óssea do atleta não suportou a quantidade de peso do exercício e partiu em duas partes. É possível ver que o homem fica imóvel por alguns segundos, com a musculatura rígida e desmaia subitamente, caindo por cima das anilhas presas na barra.

O homem foi levado para hospital e o raio X feito na unidade de saúde mostrou a grave lesão na coluna vertebral.

De acordo com o jornal Sun, apesar das imagens perturbadoras, o homem sobreviveu. Assista o vídeo que está sendo compartilhado do momento do acidente: