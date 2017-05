Homem processa mulher que ficou ao celular durante encontro no cinema

Um homem de 37 anos processou na semana passada uma mulher após o encontro entre os dois não ter dado certo em um cinema. O texano, de 37 anos, solicitou que ela reembolsasse o valor do ingresso gasto por ele.

Brandon Vezmar afirmou a um jornal local que ele conheceu a moça na internet e a convidou para assistirem "Guardiões da Galáxia 2" em 6 de maio. Vezmar disse que a mulher, de 35 anos, ficou trocando mensagens de texto com outras pessoas no cinema, saiu do local antes do fim do filme e não voltou.

Ele pede que a mulher lhe devolva US$ 17,31 (pouco mais de R$ 50). A mulher afirmou ao jornal que ele pediu o dinheiro do ingresso de volta, mas ela se recusou a devolver porque ele a tinha convidado para um encontro.