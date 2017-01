Homem pede para ser enterrado com R$ 172 mil para ‘agradar’ a Deus no julgamento final

Um homem religioso fez um último pedido em seu leito de morte, queria ser enterrado com uma quantia de US$ 55 mil, o equivalente a R$ 172 mil. Segundo ele, o dinheiro seria para agradar a Deus na hora do “julgamento final”. As informações são do site Africa News.

Charles Obong morreu no mês de dezembro, em Uganda. Com o dinheiro junto ao seus restos mortais, o homem acreditava que poderia subornar Deus para que seus pecados fossem perdoados. Ele foi enterrado em um caixão metálico, junto a outros entes de sua família.

A esposa de Obong cumpriu o desejo do marido, mas parentes exumaram o corpo e pegaram toda a grana. Obongo foi funcionário do ministério do Serviço Público de Uganda por dez anos.