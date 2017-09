Homem morre após se jogar em fogueira durante festival alternativo

Um homem de 41 anos morreu após se jogar em uma grande fogueira durante o festival alternativo americano Burning Man.

Aaron Joel Mitchell, que era casado, foi resgatado das chamas no sábado (2), mas não resistiu aos ferimentos.

O xerife do condado de Pershing, nos Estados Unidos, Jerry Allen, disse que o homem furou uma barreira humana de oficiais de segurança às 22h30 do sábado durante a queima do evento no festival de contracultura. Ele chegou a ser levado de helicóptero ao hospital, onde morreu, mais tarde, no centro de queimaduras.

A mãe de Aaronn, Johnnye Mitchell disse à revista Reno Gazette-Journal que era a primeira vez que seu filho ia ao festival Burning Man.

Apesar de ser americano, Aaronn morava atualmente na Suíça com a mulher. A polícia agora investiga as causas do incidente. “Não sabemos se foi intencional da sua parte ou se foi apenas induzido pelas drogas. Ainda não temos a certeza", afirmou o xerife.

O festival Burning Man acontece anualmente desde 1986 e tem capacidade para um total de 70 mil pessoas. O evento ocorre há 26 anos em pleno deserto do Nevada.