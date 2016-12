Homem mata mulher que conheceu em aplicativo de encontros após ela se recusar a fazer sexo

Um homem foi acusado de matar sua paquera de Tinder e dissolver seu corpo em ácido porque ela não quis dormir com ele.

Emmanuel Delani Valdez Bocanegra, de 26 anos, foi preso após a descoberta de ossos humanos em sacos de lixo na varanda de seu apartamento, ao lado de latas de soda cáustica e ácido clorídrico.

Os investigadores recolheram seis quilos de carne humana dos restos mortais. A carne tinha o DNA compatível com o da vítima, Francia Ruth Ibarra, também de 26 anos, que estava desaparecida desde o dia 3 de dezembro. O crime ocorreu no México.

As roupas da vítima foram encontradas escondidas em um outro saco dentro do apartamento. De acordo com relatórios locais, as autoridades alegam que Emmanuel a matou depois que ela se recusou a ter relações sexuais com ele. O suspeito foi encontrado e preso pelas autoridades.