Homem mata mãe e irmãos para que noiva não descobrisse que ele estava desempregado

Um homem confessou para a polícia ter matado sua mãe e seus irmãos com uma besta (arma que atira flechas) por medo deles contarem a sua noiva que ele não era graduado e estava desempregado.

O crime ocorreu em Toronto, no Canadá, apenas três semanas antes da data prevista para o casamento de Brett Ryan, de 36 anos, e Kristen Baxter.

Segundo o site Independent, Ryan já havia confessado para a noiva que havia cometido assaltos a bancos no passado, mas não queria que ela soubesse que ele havia mentido sobre ter se formado e estar trabalhando. No entanto, Susan Ryan, a mãe de Brett, ameaçou contar para Kristen sobre o segredo do filho, o que teria o levado a cometer o homicídio.

Christopher e Alexander Ryan também foram mortos no mesmo dia. Um terceiro irmão, Leigh, chegou a ser atacado por Brett, mas conseguiu fugir.

Brett Ryan foi condenado à prisão perpétua pelos crimes que cometeu.