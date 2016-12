Homem mais gordo do mundo inicia longo caminho para recuperar a saúde

O mexicano Juan Pedro Franco, de 32 anos, considerado o homem mais gordo do mundo, com 590 quilos de peso, começará um tratamento para perder 10% de sua massa corporal e depois se submeter a duas cirurgias para recuperar a saúde.

"Conseguimos controlar seu diabetes tipo II, sua hipertensão melhorou, observei uma melhora em seu EPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica) e seu linfedema começou a se abrandar, que é o estágio prévio a que comece a desinchar, algo positivo", disse o cirurgião José Castañeda em entrevista coletiva.

Há poucos dias, o paciente foi transferido de sua casa em Aguascalientes, na região central do México, para o Hospital de Gastric Bypass de Guadalajara, onde Castañeda iniciou um tratamento de choque para estabilizá-lo e assim poder começar o tratamento prévio antes das cirurgias.

Um diabetes descontrolado com picos de glicose insuportáveis, hipertensão e a doença pulmonar agravada por sua obesidade eram algumas das principais patologias a serem controladas.

O mexicano sofreu um severo hipotireodismo nunca tratado e um linfedema causado pela obstrução de suas vias biliares por causa de seu descomunal excesso de peso.

Juan Pedro não pode ser operado imediatamente. Antes, precisa perder cerca de 60 quilos para que o risco da cirurgia diminua consideravelmente.

Para atingir esta perda, o mexicano está sendo submetido a um regime alimentar baseado na dieta mediterrânea, que inclui peixe, verduras, proteínas e frutas selecionadas, e está proibido de comer qualquer fritura e carboidratos não controlados. Essa dieta será administrada em cinco refeições diárias.

O estômago de Juan Pedro tem uma capacidade de mais de 52 litros, o que lhe provoca uma fome descomunal, mas com a nova dieta ele já começou a experimentar progressos.

"Nos primeiros dias, senti muita fome, mas atualmente só psicologicamente, pois me dão de comer cinco vezes por dia, e depois tomo líquidos que me mantêm bem. O médico me diz que estou no bom caminho, e desejo que me operem o mais rápido possível", afirmou Juan Pedro.

Castañeda vai realizar uma derivação biliopancreática tipo by-pass em dois tempos. Em junho de 2017, se o paciente tiver perdido os 60 quilos necessários, terá o estômago reduzido até o equivalente a um copo de água, e poucos meses mais tarde será submetido a um by-pass em seus intestinos para que sua digestão seja muito mais rápida.

Com 590 quilos, o homem mais gordo do mundo não consegue caminhar, mas - segundo seu médico - após a primeira operação, perderá quase a metade de seu peso e dará seus primeiros passos.

"Sonho com esse dia em que possa andar por conta própria até minha mãe e lhe dar um grande beijo para agradecer pelo que diariamente está fazendo por mim. Eu gostaria de ir à minha cidade e andar com liberdade, ser alguém com uma vida normal e cheia de esperanças", disse Juan Pedro.